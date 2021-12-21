"Дивно, що Міненерго не запровадило надзвичайний стан": експерт заявив, що Україні бракує газу на випадок тривалих морозів

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"По листу СБУ. Це виключно намагання натиснути на ДТЕК. Є ініціатива введення тимчасових адміністрацій в ТЕС і обленерго. Це продовження конфлікту Зеленського і Ахметова. Якщо б це був серйозний аналітичний документ СБУ, там би теж було питання газу. А там тільки вугілля, наче інших проблем нема. У нас в підземних сховищах 14, 5 млрд кубів газу. Цього уже не вистачає для того, якщо морози затягнуться або будуть на Новий рік, на Різдво і на Водохреща", - сказав експерт.



Він додав, вже не буде тиску підіймати для споживачів відповідні обсяги газу.



"Перший момент - якщо ми почнемо відбирати з транзитної труби газ і можемо потрапити в нехорошу історію, коли ми не зможемо виконати свої зобов'язання по транзиту. Це політичний ризик. "Газпром" може одразу сказати, що ми крадемо газ або скажуть лояльніше, що ми ненадійний транзитер. А другий момент - це те, що наше населення буде страждати від того, що теплокомуненерго (їх попереджає фактично "Нафтогаз" про обмеження постачання газу) не дали 30 млрд грн, які їм обіцяв Шмигаль за різницю в тарифах. Де ці гроші? Вони їх мали заплатити і за газ в тому числі, я мовчу уже про зарплату і технічні витрати. Це вина керівництва "Нафтогазу"- і Вітренка, і Коболєва - вони не закачали потрібні обсяги газу в сховища. Вони мали закачати 9 млрд., закачали 4,5", - вважає Корольчук.



Експерт зазначив, що створився дефіцит, газу немає, а купити його неможливо.



"Ніхто його не продасть, більше того навіть з підземних сховищ продаємо пересічним європейцям. Українці будуть економити, прикручувати, на них будуть економити, тиск будуть зменшувати. У нас говорять часто про віялові відключення електроенергії, пора уже вводити термін газові віялові відключення. Якщо тиск суттєво впаде, то в деяких людей обладнання таке, що не потягне цього тиску. Це криза насправді, мене дивує, що Міненерго досі не запровадило надзвичайного стану", - підсумував експерт.

ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Ціна на газ в Європі оновила історичний рекорд, вперше перетнувши позначку $2 тис.