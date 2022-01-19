"Дія" не стане платною для українців, - Нацбанк

Про це повідомляє НБУ на Telegram-каналі.



"Якщо ви зустрінете новину, що "Дія" стане платною через тарифи BankID НБУ, знайте – це фейк! Нещодавно ми повідомили, що з 1 лютого 2022 року у Системі BankID НБУ запроваджуються тарифи для її учасників. Тарифи передбачені виключно для учасників системи – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. А це означає, що тарифи в Системі BankID НБУ не стосуються абонентів – надавачів некомерційних послуг, зокрема таких як "Дія". Відповідно, у користуванні додатком "Дія" жодних змін, пов’язаних з рішенням НБУ щодо встановлення тарифів для абонентів Системи BankID НБУ, не станеться, і вхід до "Дії" залишається для громадян бекоштовним", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що у системі BankID НБУ з 1 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею. Так, будуть запроваджені тарифи на послуги Національного банку: підключення до системи абонента – 2 500 грн; підключення до системи додаткового абонентського вузла – 2 000 грн та інші.



При цьому ці тарифи встановлюються Національним банком лише для учасників Системи BankID НБУ – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги (тобто тарифи не стосуються користувачів – фізичних осіб).



Система BankID Національного банку – це державна система віддаленої ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає користувачу послугу.

Нагадаємо, що гривня здешевшала щодо долару ще на 29 копійок за курсом НБУ.

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