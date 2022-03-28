"Дія" відновила опцію реєстрації ФОП

Про це повідомила "Дія" у Telegramm.



"Найшвидша у світі реєстрація бізнесу знову доступна на порталі "Дія", – йдеться у повідомленні.



Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань разом з іншими державними реєстрами деякий час не працював з міркувань безпеки, але тепер відновив роботу.



"Тож ви можете зареєструвати ФОП та обрати загальну чи спрощену систему оподаткування", – зазначається у повідомленні.



Щоб зареєструвати ФОП, потрібно перейти за лінком, авторизуватися, заповнити онлайн-форму та після перевірки даних завірити їх електронним підписом.



Далі заяву буде перевірено та надіслано до ЄДР для реєстрації в автоматичному режимі — без участі державного реєстратора. Перевірка займає кілька секунд.



"Результат послуги ви можете переглянути в кабінеті громадянина на порталі Дія, також надішлемо лист на е-пошту", – додали в "Дії".

Нагадаємо, якщо ви забули чи втратили документи під час евакуації, єДокумент у застосунку "Дія" працює навіть без Інтернету.

У застосунку "Дія" можна пожертвувати гроші фонду допомоги армії "Повернись живим"

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