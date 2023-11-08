Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці для боротьби з перекупниками квитків

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ - Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом", - йдеться у повідомленні.

Федоров розповів, як верифікація акаунту через Дію допоможе боротися з перекупниками: якщо з одного акаунту купуватимуть багато квитків, а потім повертатимуть, то після перевірки його заблокують. Надалі користувач вже не зможе купувати квитки онлайн, навіть якщо видалить і потім знов встановить застосунок або спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Крім того, завдяки Дія.Підпису знову з'явилася можливість повертати міжнародні квитки онлайн.

"Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд", - зазначив Федоров.