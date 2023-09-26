Укрзалізниця запускає рейси в Польщу, Чехію та Німеччину у співпраці з іноземними компаніями

Про це голова правління УЗ Євген Лященко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Укрзалізниця в жовтні поточного року планує запустити потяг нового сполучення "Рава-Руська - Варшава", який зможе щодня перевозити майже 500 пасажирів в обох напрямках. Спільно з польським перевізником SKPL", - сказав Лященко.

На станції Рава-Руська організують пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

"SKPL буде першим досвідом співпраці з європейською компанією. Другим буде RedioJet, які почнуть виконувати рейси Чоп - Прага десь з листопада. З ними в нас два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага та Перемишль - Берлін - Ганновер", - заявив голова УЗ.

За словами Лященко, іноперевізники допущені, тому що в "Укрзалізниці" немає в достатній кількості власного рухомого складу для євроколії. Проте, голова УЗ не виключає створення європейської пасажирської компанії УЗ, але це складний і тривалий процес, який неможливо вирішити за один рік. Тому що потрібен новий рухомий склад: вагони, локомотиви.

Новини від Укрзалізниці

12 червня відкрився продаж квитків у жіночі купе. Їх можна придбати лише онлайн.

30 червня Укрзалізниця повернула до пасажирських потягів воєнізовану охорону, співробітники якої контролюватимуть порядок та патрулюватимуть вагони.

3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.

Того ж дня Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом.

7, 8 та 9 вересня відправився у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків.

13 вересня стало відомо, що в Україні запроваджена в тестовому режимі послуга бронювання місць у жіночих купе має попит. Наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

14 вересня Укрзалізниця анонсувала запуск нового потяга між Равою-Руською та Варшавою восени.

26 вересня Укрзалізниця і Фонд Баффета запустили перший в світі Food Train. Це унікальний "поїзд-кухня" оснащений сучасною технологією, яка дозволяє йому працювати без електрики та доставляти їжу до найвіддаленіших регіонів України, включаючи деокуповані території.