Укрзалізниця запускає рейси в Польщу, Чехію та Німеччину у співпраці з іноземними компаніями
У жовтні Укрзалізниця у співпраці з партнерами запустить низку нових маршрутів до трьох країн Європи: Польщі, Чехії та Німеччини
Про це голова правління УЗ Євген Лященко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Укрзалізниця в жовтні поточного року планує запустити потяг нового сполучення "Рава-Руська - Варшава", який зможе щодня перевозити майже 500 пасажирів в обох напрямках. Спільно з польським перевізником SKPL", - сказав Лященко.
На станції Рава-Руська організують пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.
"SKPL буде першим досвідом співпраці з європейською компанією. Другим буде RedioJet, які почнуть виконувати рейси Чоп - Прага десь з листопада. З ними в нас два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага та Перемишль - Берлін - Ганновер", - заявив голова УЗ.
За словами Лященко, іноперевізники допущені, тому що в "Укрзалізниці" немає в достатній кількості власного рухомого складу для євроколії. Проте, голова УЗ не виключає створення європейської пасажирської компанії УЗ, але це складний і тривалий процес, який неможливо вирішити за один рік. Тому що потрібен новий рухомий склад: вагони, локомотиви.
Новини від Укрзалізниці
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30 червня Укрзалізниця повернула до пасажирських потягів воєнізовану охорону, співробітники якої контролюватимуть порядок та патрулюватимуть вагони.
3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.
Того ж дня Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом.
7, 8 та 9 вересня відправився у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків.
13 вересня стало відомо, що в Україні запроваджена в тестовому режимі послуга бронювання місць у жіночих купе має попит. Наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.
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