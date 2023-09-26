Укрзалізниця і Фонд Баффета запустили перший в світі Food Train

Про це інформує пресслужба.

Залізничники й американський філантроп Говард Баффет, який часто подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною, розробили перший у світі "поїзд-кухню", який зробить українські міста незламними на випадок блекаутів та приїде в деокуповані регіони. Проєкт дасть змогу гарантовано й автономно годувати українців на територіях із серйозними пошкодженнями логістичних та електромереж, газо- й водопостачання.

За 9 місяців було створено 6-вагонний "поїзд-кухню" довжиною близько 150 метрів, який пройшов капремонт і модернізацію. Потяг має автономну систему живлення і може досягати будь-якої точки країни, де потребують його допомоги.

Фото: Укрзалізниця

"Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя", - зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Поїзд має генератор з потужністю до 400 кВт і власною заправною станцією всередині, вагон-холодильник з морозильною камерою, два вагони з холодною та гарячою кухнею для приготування страв, вагон для персоналу з душем та пральною машиною, а також багажний вагон, що вміщує 27 тисяч літрів води, має фільтраційну та помпову станції.

Фото: Укрзалізниця

Food Train може працювати самостійно 5-7 днів, приготовляючи понад 10 тисяч порцій їжі на день. Для цього потрібно лише 14 кухарів та 7 залізничників для обслуговування поїзда.

Поїзд може готувати різноманітні страви: супи, каші, салати, мʼясо, і використовувати спеціальні термобокси для легкого доставлення готових ланчбоксів з їжею до споживачів.

Фото: Укрзалізниця

Повідомляється, що у день тестового запуску поїзда в Києві кухарі Food Train роздали тисячу гарячих обідів за 2 години для волонтерів Save Ukraine, пасажирів евакуаційного рейсу з Сум, а також мешканців прихистків у Ірпені та Бучі.

Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation) повністю фінансує створення та експлуатацію поїзда-кухню.

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