Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Харкова
У четвер, пʼятницю та суботу на маршруті Київ — Харків призначили додаткові рейси
Про це інформує Укрзалізниця.
7, 8 та 9 вересня відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків.
У четвер і суботу відправлення зі столиці о 13:04, прибуття о 20:31. Зворотно потяг виїжджатиме о 22:00 у Києві о 05:00.
У пʼятницю поїзд №251/252 прибуватиме до Харкова 21:42. Знову відправлятиметься до Києва о 23:50 та прибуватиме о 07:53.
Квитки на рейси вже доступні в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
- 3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.
- Того ж дня Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом.
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