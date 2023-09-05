Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Харкова

Про це інформує Укрзалізниця.

7, 8 та 9 вересня відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків.

У четвер і суботу відправлення зі столиці о 13:04, прибуття о 20:31. Зворотно потяг виїжджатиме о 22:00 у Києві о 05:00.

У пʼятницю поїзд №251/252 прибуватиме до Харкова 21:42. Знову відправлятиметься до Києва о 23:50 та прибуватиме о 07:53.

Квитки на рейси вже доступні в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.