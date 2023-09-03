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Укрзалізниця призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом

3 вересня, 2023 неділя
13:33
Суспільство інклюзивний електропоїзд

У неділю, 3 вересня, Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом

Про це інформує пресцентр Укрзалізниці.

Зазначається, що нові електрички курсуватимуть до 30 вересня. Надалі буде ухвалене рішення щодо продовження їх використання на маршруті. 

Так, відправлення з приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр відбуватиметься:

  • 08:34 - 09:31 (поїзд №6049);
  • 16:36 - 17:26 (поїзд №6051);
  • 18:37 -19:27 (поїзд №6053).

Зворотний маршрут, зі станції Васильків-Центр та прибуття на Київ-Пасажирський, здійснюватиметься за розкладом:

  • 07:28 - 08:24 (поїзд №6050); 
  • 09:41 - 10:32 (поїзд №6052); 
  • 17:36 - 18:26 (поїзд №6054).

В Укрзалізниці додають, що ці потяги курсуватимуть щодня, окрім вихідних.

Зупинки на маршрутах передбачені на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе й Караваєві Дачі.

  • Крім того, 3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.
Україна
Укрзалізниця
Київщина
Васильків
новини Києва
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