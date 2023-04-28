Байден має як мінуси, так і плюси.

Серед мінусів – його вік, бо 80 років – це так.

Знову ж таки — невдачі демократів в економіці (хоча це і загальносвітова тенденція через ковід і війну, розв'язану росіянами).

Але критики використовують цю проблему особисто проти Байдена та Демпартії.

Серед плюсів – величезний досвід, а також те, що протистояти йому, найімовірніше, буде Дональд Трамп, який має найбільший рейтинг серед республіканців, а й – цілий букет звинувачень. Та й просто багатьох штирить від його деструктивності.

І хоча зараз Трамп має найбільші шанси виграти праймеріз (внутрішньопартійні вибори), ближче до виборів може статися так, що його і не допустять.

На даний момент шанси як Трампа, так і Байдена отримати другий президентський термін мають досить туманний вигляд.

Читайте також: США готують для Путіна сором'язливу сорочку

Найпотужнішою перевагою Байдена може стати перемога України над Росією. Це ідеологічне протистояння. Це цивілізаційне протистояння. Це зоряні війни. І для Байдена важливо, щоб Україна перемогла

Але найпотужнішою перевагою Байдена може стати перемога України над Росією. Це ідеологічне протистояння.

Це цивілізаційне протистояння. Це зоряні війни.

І для Байдена важливо, щоб Україна перемогла.

Тим більше, що таку перемогу він може покласти і в свою особисту скарбничку.

Вперше Україна стає таким геополітичним чинником. Не просто важливим, а надважливим. Саме тому США за президентства Байдена зроблять усе, щоб зламати хребет путінської Росії.

Читайте також:Антипович хоче нам впарити істерію: "какжемібезьбі"

Очевидно, вперше Україна стає таким геополітичним чинником. Не просто важливим, а надважливим.

Саме тому США за президентства Байдена зроблять усе, щоб зламати хребет путінської Росії.

І у військовому значенні – під час нашого весняно-літнього наступу. І в економічному – посилюючи санкції, "наздоганяючи" тих, хто допомагає їх обминати.

Така потужна геополітична перемога точно зіграє на руку демократам взагалі Байдену особисто. Тим паче після афганського провалу.

Цим треба було б скористатися. Але обережно, без "алеканья".

Але в ОПах так не вміють.

Ручки-гачки-загребучки. Ротики-матюки.

Іноді краще жувати.

Джерело

Про автора. Віктор Бобіренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.