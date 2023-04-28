Для Байдена важливо, щоб Україна перемогла
Джо Байден офіційно повідомив, що планує висунути свою кандидатуру від Демократичної партії на виборах президента США у 2024 році.
Байден має як мінуси, так і плюси.
Серед мінусів – його вік, бо 80 років – це так.
Знову ж таки — невдачі демократів в економіці (хоча це і загальносвітова тенденція через ковід і війну, розв'язану росіянами).
Але критики використовують цю проблему особисто проти Байдена та Демпартії.
Серед плюсів – величезний досвід, а також те, що протистояти йому, найімовірніше, буде Дональд Трамп, який має найбільший рейтинг серед республіканців, а й – цілий букет звинувачень. Та й просто багатьох штирить від його деструктивності.
І хоча зараз Трамп має найбільші шанси виграти праймеріз (внутрішньопартійні вибори), ближче до виборів може статися так, що його і не допустять.
На даний момент шанси як Трампа, так і Байдена отримати другий президентський термін мають досить туманний вигляд.
Читайте також: США готують для Путіна сором'язливу сорочку
Найпотужнішою перевагою Байдена може стати перемога України над Росією. Це ідеологічне протистояння. Це цивілізаційне протистояння. Це зоряні війни. І для Байдена важливо, щоб Україна перемогла
Але найпотужнішою перевагою Байдена може стати перемога України над Росією. Це ідеологічне протистояння.
Це цивілізаційне протистояння. Це зоряні війни.
І для Байдена важливо, щоб Україна перемогла.
Тим більше, що таку перемогу він може покласти і в свою особисту скарбничку.
Вперше Україна стає таким геополітичним чинником. Не просто важливим, а надважливим. Саме тому США за президентства Байдена зроблять усе, щоб зламати хребет путінської Росії.
Читайте також:Антипович хоче нам впарити істерію: "какжемібезьбі"
Очевидно, вперше Україна стає таким геополітичним чинником. Не просто важливим, а надважливим.
Саме тому США за президентства Байдена зроблять усе, щоб зламати хребет путінської Росії.
І у військовому значенні – під час нашого весняно-літнього наступу. І в економічному – посилюючи санкції, "наздоганяючи" тих, хто допомагає їх обминати.
Така потужна геополітична перемога точно зіграє на руку демократам взагалі Байдену особисто. Тим паче після афганського провалу.
Цим треба було б скористатися. Але обережно, без "алеканья".
Але в ОПах так не вміють.
Ручки-гачки-загребучки. Ротики-матюки.
Іноді краще жувати.
Про автора. Віктор Бобіренко, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе