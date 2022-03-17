Для біженців з України медична допомога в Польщі безкоштовна, - Ляшко
Українці, що прибули до Польщі через повномасштабного вторгнення, забезпечуються безкоштовною медичною допомогою
Про це написав у Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко після розмови з польським колегою Адамом Недзельським.
Під час розмови вони обговорили ситуацію з наданням медичної допомоги українцям як в Україні, так і в Польщі, основні виклики, стан забезпеченості ліками та запуск евакуаційного реанімаційного вагону.
"Колега, ще раз запевнив, що вся медична допомога для українців, які прибули до Польщі через дії російського агресора, є безкоштовною та гарантованою польською державою", - написав Ляшко.
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