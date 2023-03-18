Про це він розповів в етері Еспресо.

Марк Войджер дав коментар щодо відновлення відносин при посередництві Китаю між Саудівською Аравією та Іраном, про яке було оголошено 10 березня у спільній заяві цих країн.

"Тут знову відіграє роль Китай, і цьому плані можливо вказати на величезний успіх, як мінімум в інформаційному просторі. Побачимо, чи це буде реально, бо одна річ – підписати якусь умову, а інша – Іран підтримує багато організацій і сил на Ближньому Сході, які реально є ворогами Саудівської Аравії, повстанці в Ємені та всі шиїтські організації. Тому, там є структурні проблеми, які тільки одна угода не може вирішити. Але дійсно, проблема у тому, що багато років у США були інші пріоритети – Китайське море, звісно, НАТО, Україна, Росія. Є багато політиків та аналітиків, які говорили, що Сполученим Штатам треба бути вже на відстані від Близького Сходу, що там проблеми та інше. Відповідно, близькосхідні країни бачать це, і для них Іран є екзистенціальною загрозою", - сказав ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США.

Войджер додав, що у міжнародній політиці є такий принцип, що коли гегемон відсутній, то маленькі країни шукають нового володаря, нову велику силу. Хоча 5-й американський флот все ще у Бахрейні, але є відчуття, що через проблеми, які були між Америкою з Саудівською Аравією, гегемон у регіоні був відсутній.

"Раніше думали, що це буде Росія, вона вела діалог з усіма країнами на Близькому Сході. Зараз Росія - ізгой, араби це бачать. Тому, логічно, що інша велика сила – Китай, який не вимагає ні від Аравії, ні від Ірану змінювати свою політику, бути демократичними. Тут нема такого тиску, який є з боку демократичного Заходу або Америки, щоб реформуватися та робити інші внутрішні зміни. І для країн Близького Сходу Китай зараз зручніший. Видається, що Китай на відстані багатьох тисяч кілометрів, він не пряма загроза, але має великий вплив, і це є перемогою, на жаль, для Китаю. Відповідно, Сі, напевно, буде у Москві з відчуттям того, що він вже вирішив одну з основних глобальних проблем на Близькому Сході, й може намагатися зараз вирішити ще одну проблему, найтяжчу проблему – російську", - зауважив міжнародний експерт.