Для лікування Саакашвілі можуть знадобитися психолог і психіатр, - особистий лікар політика

Про це він заявив у коментарі журналістам після відвідин Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що необхідно підключити психолога та психіатра", - зауважив він.

Також лікар не виключив потреби підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі.

"Загрози поки що існують, не можу сказати, що небезпека минула і все добре. Потрібно спостерігати і дивитися, що і як буде. (...) Продовжує лікування, відзначається загальна слабкість, головний біль, грає тиск", - наголосив він.

За його словами, перший день процесу відновлення після голодування пройшов нормально, але лікарі стурбовані неврологією, найближчими днями планується приїзд неврологів.

"У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації", - заявив Кіпшидзе.

19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.

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