Для лікування Саакашвілі можуть знадобитися психолог і психіатр, - особистий лікар політика
Особистий лікар експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що в процесі лікування політика, можливо, буде потрібна допомога психолога та психіатра
Про це він заявив у коментарі журналістам після відвідин Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі, передає Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що необхідно підключити психолога та психіатра", - зауважив він.
Також лікар не виключив потреби підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі.
"Загрози поки що існують, не можу сказати, що небезпека минула і все добре. Потрібно спостерігати і дивитися, що і як буде. (...) Продовжує лікування, відзначається загальна слабкість, головний біль, грає тиск", - наголосив він.
За його словами, перший день процесу відновлення після голодування пройшов нормально, але лікарі стурбовані неврологією, найближчими днями планується приїзд неврологів.
"У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації", - заявив Кіпшидзе.
- 19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь міста Горі.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.45
Купівля 26.45Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.24
- Актуальне
- Важливе