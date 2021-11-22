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Для лікування Саакашвілі можуть знадобитися психолог і психіатр, - особистий лікар політика

22 листопада, 2021 понедiлок
08:01
Світ Саакашвілі

Особистий лікар експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що в процесі лікування політика, можливо, буде потрібна допомога психолога та психіатра

Про це він заявив у коментарі журналістам після відвідин Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що необхідно підключити психолога та психіатра", - зауважив він.

Також лікар не виключив потреби підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі.

"Загрози поки що існують, не можу сказати, що небезпека минула і все добре. Потрібно спостерігати і дивитися, що і як буде. (...) Продовжує лікування, відзначається загальна слабкість, головний біль, грає тиск", - наголосив він.

За його словами, перший день процесу відновлення після голодування пройшов нормально, але лікарі стурбовані неврологією, найближчими днями планується приїзд неврологів.

"У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації", - заявив Кіпшидзе.

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Грузія
голодування
Міхеіл Саакашвілі
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