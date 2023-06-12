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Головна Війна з Росією Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсоні можуть продовжити комендантську годину

Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсоні можуть продовжити комендантську годину

12 червня, 2023 понедiлок
13:50
Війна з Росією комендантська година

У Херсоні мають намір подовжити комендантську годину. Завдяки цьому відповідні служби зможуть оперативно ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС

Про це повідомив керівник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

"Рівень води падає стрімко. Зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Є завдання це все швидко прибрати. До міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку", – зазначили у відомстві.

Під час засідання штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС головний санлікар України Ігор Кузін доповів, що спалахів інфекційних хвороб наразі не зафіксовано.

У штабі зазначили, що централізована вода відповідає нормам.

"Щоденно проводять відбір майже 150 проб води - питної та річкової", - уточнили там.

При цьому жителям не радять пити неочищену воду й купатись у водоймах.

  • Раніше в МОЗ закликали не збирати та не їсти рибу, яка загинула внаслідок підриву Каховської ГЕС. Така риба може викликати ботулізм.
Новини
Україна
Херсон
комендантська година
Каховська ГЕС
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