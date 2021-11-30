Для Лукашенка окупований Крим є темою для торгів з Путіним, - Фесенко

Таку думку він висловив в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV



"Зараз проводяться великі навчання наших військових біля білорусько-українського кордону. Це стосується можливих викликів. Зокрема, провокування кризи з мігрантами та збільшення присутності військ РФ на території Білорусі. Ми реагуємо на ці виклики так як потрібно. Що стосується заяв Лукашенка про Крим, то це його торгівля з Путіним. Ці речі не відбуваються просто так. Кремль вимагав від Лукашенка визнати Крим російським ще з 2014 року. Але Лукашенко намагався дуже довго уникати такої вимоги", - пояснив Фесенко.



Він зазначив, що Лукашенко намагався підтримувати хороші стосунки з п’ятим президентом України Петром Порошенком, потім вже з нинішнім очільником держави Володимиром Зеленським і утримував баланс в стосунках з РФ та Україною. Але, як вважає експерт, цей баланс зламала минулорічна політична криза в Білорусі.



"Баланс Лукашенка між Україною та РФ був зламаний політичною кризою в Білорусі минулого року. Зараз Лукашенко опинився в пастці. Він змушений йти на поступки Путіну, але хоче торгуватися. І от, Крим - це тема для торгів. Наприклад, для отримання додаткової економічної допомоги з боку Кремля. З іншого боку, Лукашенко робити все, що потрібно Путіну, бо хоче зберегти свою посаду", - додав Фесенко.



Нагадаємо, 30 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Крим "де-факто та де-юре належить Росії", і він планує відвідати окупований півострів.

У свою чергу, на Волині пройшли масштабні навчання підрозділів системи МВС України в межах спеціальної прикордонної операції "Полісся". Навчання провели біля кордону з Білоруссю.

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