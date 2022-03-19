Для Маріуполя зібрали 200 тонн гуманітарного вантажу

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.



Збір гуманітарної допомоги містянам розпочали з моменту блокади Маріуполя.



"Вже зібрано 200 тонн вантажу - продукти харчування тривалого зберігання, медикаменти та предмети першої необхідності. Допомогу для маріупольців надсилали як з України, так і з інших країн", - зазначили в міськраді.



Одну частину гуманітарної допомоги планують відправити до Маріуполя, іншу - маріупольцям, які приїхали до Запоріжжя.



Раніше вже намагалися доставити гуманітарний вантаж до міста, але через російські обстріли він не зміг доїхати до людей. У міськраді наголосили, що попри це спроби доправити в Маріуполь допомогу продовжаться.

Нагадаємо, мешканець міста Маріуполь Кирило Вишняков розповів, що ситуація в місті Нагадаємо, мешканець міста Маріуполь Кирило Вишняков розповів, що ситуація в місті жахлива , люди залишились без світла, води та їжі.

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