Для Маріуполя зібрали 200 тонн гуманітарного вантажу
Для Маріуполя зібрали 200 тонн гуманітарної підтримки, одну частину з якої доставлять до міста, а іншу - маріупольцям, які поїхали до Запоріжжя
Про це повідомили в Маріупольській міськраді.
Збір гуманітарної допомоги містянам розпочали з моменту блокади Маріуполя.
"Вже зібрано 200 тонн вантажу - продукти харчування тривалого зберігання, медикаменти та предмети першої необхідності. Допомогу для маріупольців надсилали як з України, так і з інших країн", - зазначили в міськраді.
Одну частину гуманітарної допомоги планують відправити до Маріуполя, іншу - маріупольцям, які приїхали до Запоріжжя.
Раніше вже намагалися доставити гуманітарний вантаж до міста, але через російські обстріли він не зміг доїхати до людей. У міськраді наголосили, що попри це спроби доправити в Маріуполь допомогу продовжаться.
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