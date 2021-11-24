Для нас матч зі "Зорею", як фінал, - Моурінью про зустріч з українцями у Лізі конференцій
Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью поділився очікуваннями, що для нього матч проти "Зорі" у Лізі конференцій - немов фінал
Про це повідомляє Football Italia.
"Якщо переможемо "Зорю" - залишимось у грі. Якщо програємо – вилетимо. Нічия ще залишає нам шанси. Для нас це буде, як фінал. Складно грати в серії А та Лізі конференцій одночасно, але це проблема, яку хочеться мати", – сказав Жозе Моурінью.
Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 7 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 8 очками.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться завтра, 25 листопада. Початок о 22:00.
- 4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.
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