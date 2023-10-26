Для перешкоджання цивільному судноплавству РФ використовує захоплені в Криму українські міни, – ВМС

Про це "Суспільному" повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, Росія хоче посунути українське збіжжя на міжнародному ринку.

"РФ дуже дошкуляє той факт, що Україна відновлює цивільне судноплавство й те, що створено цей коридор новий і те, що Росія не має на нього офіційно впливу ніякого й обійшлося без домовленостей з країною-терористкою. Звісно, Росія не може так просто повз це пройти, адже для них цей коридор є геополітичним інструментом, який впливає як на внутрішню повістку, так і на зовнішній арені для них це дуже важливий фактор", — розповів Плетенчук.

"Важливим є той момент, що вони досить часто використовують те мінне озброєння, яке вони захопили у 2014 році в українському Криму, яке номенклатурно є українським озброєнням мінним", - додав він.

Речник ВМС наголосив, що дії РФ є шантажем і суперечать Конвенції ООН з морського права.