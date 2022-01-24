Для проходження опалювального сезону: ДТЕК Ахметова додатково придбав 4 судна з американським вугіллям
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова додатково придбала 4 судна вугілля класу "Панамакс" з США і Колумбії, які поповнять склади українських ТЕС
Про це повідомляє прессужба "ДТЕК Енерго".
"Нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня. Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля - до 858 тис. тонн", - зазначили у компанії.
Станом на 24 січня ДТЕК поставив в Україну 9 суднових партій з вугіллям з Колумбії та США, що дало змогу збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. тонн.
У вересні-грудні 2021 року ДТЕК поставив 880 тис. тонн вугілля, а загальні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива перевищили 1,3 млн тонн.
"Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 23 грудня 2021 ДТЕК Ахметова придбав додаткові 150 тис. тонн вугілля з США.
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