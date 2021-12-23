ДТЕК Ахметова придбав додаткові 150 тис. тонн вугілля з США
Компанія "ДТЕК" олігарха Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США і збільшила законтрактований обсяг поставок до 620 тис. тонн
Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Енерго".
"Компанія домовилась про додатковий дев’ятий "Панамакс". Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", - сказав гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.
Раніше компанія підписала контракти на 7 партій імпортного вугілля обсягом близько 450 тис. тонн. Імпорт додаткових 3 суден з 200 тис. тонн обумовлений складною ситуацією з вугіллям на державних ТЕС.
ДТЕК уже отримав 4 кораблі з вугіллям - 5-та та 6-та партії вугілля прибудуть в Україну цього тижня.
"Вже завтра судно із 75 тис. тонн вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт "Чорноморськ". Друге, із 72 тис. тонн палива із США, буде пришвартовано в порту "ТІС" на вихідних", - йдеться в повідомленні компанії.
- Нагадаємо, 30 листопада Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація із постачанням вугілля на теплові електростанції.
- 6 грудня до України прибула друга партія у 66 тис. тонн вугілля зі США.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 30.59Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе