Ситуація з постачанням вугілля в Україну стабілізувалася, - Міненерго
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація із постачанням вугілля на теплові електростанції
Про це міністр енергетики сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає Укрінформ.
"Останні дні ми бачимо стабілізацію в постачанні, пішло накопичення", - сказав Галущенко.
Міністр зазначив, що один корабель із вугіллям, які раніше законтрактував холдинг ДТЕК, уже розвантажили для ПАТ "Центренерго".
Також, 120 тис.тонн щомісяця прибуває із Польщі. Крім того, у листопаді за старими контрактами 45 тис. тонн вугілля надійшло із Казахстану.
- Нагадаємо, Російська Федерація з 1 листопада припинила поставки в Україну вугілля марок А (антрацит) та П (пісне). Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн.
- Згодом, з 4 листопада Росія заблокувала імпорт в Україну енергетичного вугілля з Казахстану.
- Заступник міністра енергетики Максим Немчинов повідомив, що Російська Федерація блокує поставки вугілля з Казахстану до України, тому країна фактично знаходиться в стані енерговійни.
- 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що сім кораблів із вугіллям "Panamax" йдуть в Україну, і вони закриють потреби до кінця опалювального сезону.
- Під час пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що дефіцит вугілля "створений штучно".
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