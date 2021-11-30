Ситуація з постачанням вугілля в Україну стабілізувалася, - Міненерго

Про це міністр енергетики сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає Укрінформ.

"Останні дні ми бачимо стабілізацію в постачанні, пішло накопичення", - сказав Галущенко.

Міністр зазначив, що один корабель із вугіллям, які раніше законтрактував холдинг ДТЕК, уже розвантажили для ПАТ "Центренерго".

Також, 120 тис.тонн щомісяця прибуває із Польщі. Крім того, у листопаді за старими контрактами 45 тис. тонн вугілля надійшло із Казахстану.

