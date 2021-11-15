Нестачі вугілля не буде: в Україну йдуть сім кораблів Panamax, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде нестачі вугілля
Про це президент України заявив у відеозверненні.
"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля буде сім кораблів "Panamax", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом”, - сказав Зеленський.
За словами президента, вугілля, яке доставлять цими суднами, повністю покриє потреби енергетичної сфери до кінця 2021 року. У разі необхідності так ж дії закриють потребу до кінця опалювального сезону.
З початку листопада в Україні запустили два енергоблоки - на Рівненській і Запорізькій АЕС. На останній до кінця місяця обіцяють запустити ще один енергоблок.
"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів ... Ми не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність, і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України", - наголосив президент.
Довідка: "Panamax" - це клас морських суден, котрі можуть перевозити 60-80 тис.тонн вугілля.
- Як відомом, Російська Федерація з 1 листопада припинила поставки в Україну вугілля марок А та П.
- Згодом, з 4 листопада Росія заблокувала імпорт в Україну енергетичного вугілля з Казахстану.
- Заступник міністра енергетики Максим Немчинов повідомив, що Російська Федерація блокує поставки вугілля з Казахстану до України, тому країна фактично знаходиться в стані енерговійни.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про енергоефективність.
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