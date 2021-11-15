Нестачі вугілля не буде: в Україну йдуть сім кораблів Panamax, - Зеленський

Про це президент України заявив у відеозверненні.



"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля буде сім кораблів "Panamax", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом”, - сказав Зеленський.

За словами президента, вугілля, яке доставлять цими суднами, повністю покриє потреби енергетичної сфери до кінця 2021 року. У разі необхідності так ж дії закриють потребу до кінця опалювального сезону.

З початку листопада в Україні запустили два енергоблоки - на Рівненській і Запорізькій АЕС. На останній до кінця місяця обіцяють запустити ще один енергоблок.

"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів ... Ми не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність, і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України", - наголосив президент.







Довідка: "Panamax" - це клас морських суден, котрі можуть перевозити 60-80 тис.тонн вугілля.

