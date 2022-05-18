Для Путіна вступ Швеції та Фінляндії до НАТО - це капітуляція, - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав подачу заявок про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО капітуляцією російського диктатора Володимира Путіна
Про це Клімкін написав у telegram.
"Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Для Путіна це капітуляція. Він може скільки завгодно говорити, що не має проблем з їх приєднанням, але він сам собі суперечить. Ще декілька місяців тому Росія вимагала повернутися до ситуації до 1997 року, тобто до вступу до НАТО нових членів", - написав Клімкін.
Він підкреслив, що Путін хотів зробити НАТО слабкішим, а зробив сильнішим.
"На Балтиці і в Арктиці Альянс тепер матиме набагато кращі позиції. Ба більше, Туреччина, що намагається висувати умови для вступу нових членів, в результаті торгу, ймовірно, отримає новітні американські літаки F-35, які їй не давали через купівлю російських систем ППО. Тобто Туреччина теж стане сильнішою. Путін програв на обох флангах - північному та південному. І "врятувати обличчя" розмовами про згоду на вступ Фінляндії та Швеції тут аж ніяк не вийде", - констатував Клімкін.
- У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
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