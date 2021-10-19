Для схвалення траншу МВФ радою директорів Україна має виконати додаткові умови, - радник Зеленського
Рада директорів МВФ схвалить виділення Україні траншу у близько $700 млн після виконання додаткових умов
Про це заявив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко, передає "РБК-Україна".
За словами Устенка, першою умовою є ухвалення змін до закону про НБУ для підвищення незалежності регулятора.
Другою умовою Фонду для виділення Україні коштів є посилення антикорупційної інфраструктури.
"Вони (кошти - ред.) у нас у кишені, як тільки ми виконуємо ці додаткові зобов'язання", - сказав Устенко.
За словами радника Зеленського, після виконання цих умов питання виділення коштів може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ.
- Нагадаємо, місія МВФ завершила роботу в Україні з досягненням угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Це стане основою для перегляду програми співпраці Радою директорів МВФ і рішення щодо виділення траншу за програмою Stand-by.
- Завершення місії з першого перегляду програми дозволить Фонду виділити Україні близько $700 млн.
- Раніше радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ.
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