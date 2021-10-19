Для схвалення траншу МВФ радою директорів Україна має виконати додаткові умови, - радник Зеленського

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко, передає "РБК-Україна".



За словами Устенка, першою умовою є ухвалення змін до закону про НБУ для підвищення незалежності регулятора.



Другою умовою Фонду для виділення Україні коштів є посилення антикорупційної інфраструктури.



"Вони (кошти - ред.) у нас у кишені, як тільки ми виконуємо ці додаткові зобов'язання", - сказав Устенко.



За словами радника Зеленського, після виконання цих умов питання виділення коштів може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ.

Нагадаємо, місія МВФ завершила роботу в Україні з досягненням угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Це стане основою для перегляду програми співпраці Радою директорів МВФ і рішення щодо виділення траншу за програмою Stand-by.

Завершення місії з першого перегляду програми дозволить Фонду виділити Україні близько $700 млн.

Раніше радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ.