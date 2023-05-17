Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні фахівці Харківобленерго повернули живлення для мешканців села Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району. Це село було знеструмлене з березня минулого року через значні пошкодження ліній електропередачі, завданих окупантами", - написав він.

За його словами, щоби повернути світло в домівки людей, піротехніки ДСНС очистили 1,5 км мінних полів, а електрики відновили 11 км ліній електропередачі, замінили 12 опор і трансформатор.