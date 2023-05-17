Для цього очистили 1,5 км мінних полів: енергетики повернули світло в село на Харківщині, яке було знеструмлене з березня 2022-го
Енергетики заживили село на Харківщині, яке було знеструмлене з березня 2022 року. Цьому передувала титанічна праця піротехніків ДСНС по знешкодженню мін
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні фахівці Харківобленерго повернули живлення для мешканців села Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району. Це село було знеструмлене з березня минулого року через значні пошкодження ліній електропередачі, завданих окупантами", - написав він.
За його словами, щоби повернути світло в домівки людей, піротехніки ДСНС очистили 1,5 км мінних полів, а електрики відновили 11 км ліній електропередачі, замінили 12 опор і трансформатор.
- Раніше повідомлялося, що на Харківщині піротехніки знешкодили 250 російських мін на ділянці в 300 метрів.
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