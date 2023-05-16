Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під майже повністю знищеною лінією електропередачі між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП", - написав він.

Усі міни були деактивовані та вивезені, за що Синєгубов подякував фахівцям.

За його словами, нині енергетики завершують роботи на лінії електропередачі, що подає живлення до села Мосьпанове, тож найближчим часом усі мешканці будуть зі світлом.