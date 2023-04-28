Працівники "Харківобленерго" підірвались на міні. Є загиблий
У четвер, 27 квітня, на Харківщині працівники обленерго підірвались на міні
Про це повідомляє ДСНС.
27 квітня працівники "Харківобленерго" проводили відновлювальні роботи на лініях електропередач. У дорозі автівка з працівниками натрапила на протитанкову міну.
Внаслідок вибуху 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори. Особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - нагадує ДСНС.
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