Для виплати допомоги вимушеним переселенцям перерахували понад 2,6 млрд грн, – Мінсоцполітики

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 2,6 мільярда гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають понад 451 тисячі внутрішньо переміщених осіб", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Зазначають, що отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Нагадаємо, з вівторка, 19 квітня, У "Дії" можна оформити допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

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