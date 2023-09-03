Для військовослужбовців окремих родів військ затвердили нові беретні знаки - Міноборони
Для українських військових Медичних сил, Сил підтримки ЗСУ та Сил логістики затвердили нові беретні знаки
Про це повідомило Міноборони.
Оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил виглядає як круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.
Фото: МіноборониДля Сил підтримки ЗСУ беретний знак зроблено у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.
Фото: МіноборониБеретний знак Сил логістики відтепер має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.
Фото: Міноборони
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