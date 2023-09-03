Для військовослужбовців окремих родів військ затвердили нові беретні знаки - Міноборони

Про це повідомило Міноборони.

Оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил виглядає як круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.

Фото: Міноборони

Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак зроблено у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Фото: МіноборониБеретний знак Сил логістики відтепер має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

Фото: Міноборони