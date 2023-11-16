Для забезпечення нацбезпеки: Фінляндія повністю закриє чотири пункти пропуску на кордоні з РФ

Про це пише Yle, посилаючись на слова міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

Йдеться про пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала. Вони перестануть функціонувати у ніч на суботу, 18 листопада. Обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року.

Заступник начальника Прикордонної служби Маркку Хассінен уточнив, що через зачинені пункти пропуску буде заборонений будь-який рух транспорту.

Водночас пункти пропуску Вартіус, Салла, Куусамо і Рая-Йоосеппі працюватимуть у звичному режимі, на них і надалі можна буде подати заяву про отримання міжнародного захисту.

За словами міністерки, закриття пунктів пропуску відбулося у відповідь на зростаюче число прохачів притулку, які не мають відповідних документів.

"Таке рішення ухвалили на підставі висновків та інформації від прикордонників та інших відомств. Є явні ознаки того, що влада іноземної держави зіграла свою роль у прибутті людей, які незаконно перетнули кордон", - заявила Рантанен.

За словами прем'єр-міністра Петтері Орпо, російські прикордонники почали пускати людей без належних документів через кордон, тож уряд Фінляндії мав відреагувати на це. Орпо наголосив, що йдеться про організовану діяльність, а не про гостре погіршення гуманітарної ситуації та спричинений ним потік біженців.