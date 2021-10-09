Для загальнонаціонального страйку в Білорусі потрібно 138 тис. учасників, - активісти на зустрічі з Тихановською
На цьому тижні законно обрана й визнана світовим співтовариством глава білоруської держави Світлана Тихановська зустрілася з представниками "Робітничого руху" (біл. "Рабочы рух") Дмитром Титом, Сергієм Войтеховичем, Юрієм Рововим
Про це розповідає Еспресо.TV.
Як повідомляє офіційний телеграм-канал політикині, на зустрічі вони домовилися почати підготовку для створення страйкового фонду, необхідного для фінансової підтримки учасників протесту з-поміж робітникиків.
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Крім того, незалежний білоруський "Робітничий рух" найближчим часом запустить свій YouTube-канал, де можна буде дізнатися про роботу руху, про страйк як такий і "чому на цей раз він спрацює". Також на каналі висвітлюватимуть розслідування фактів свавілля і корупції адміністрації держпідприємств.
Поки що ж стежити за новинами "Руху" можна за цим посиланням.
"Активісти назвали кількість людей, необхідних для загальнонаціональний страйк - 138 000 чоловік, які збираються через чат-бот @stachka_by_bot", - наголошується у повідомленні.
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"Кожна працююча людина Білорусі може вступити до "Робітничого руху", де збираються не лише заводчани, але взагалі усі, хто працює в Білорусі. Робітники знають, що страйк - це головний ненасильницький спосіб залишити режим (Лукашенка - ред.) в минулому", - кажуть в профспілці.
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