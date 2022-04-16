Для жителів Луганщини та Донеччини 16 квітня вирушить евакуаційний потяг з Покровська
Укрзалізниця призначила на суботу, 16 квітня, безплатний евакуаційний потяг з Покровська
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій гайдай у telegram.
За його словами, 16 квітня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська
"Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безплатний поїзд. 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп", - написав Гайдай.
Він додав, що з Луганської області підвезення людей до цього потяга здійснюватиметься автобусами на безоплатній основі.
- 16 квітня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області.
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