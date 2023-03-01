Для журналістів, які працюють у зоні бойових дій в Україні, запровадили прескарту нового зразка

Про це інформує Генштаб ЗСУ в телеграмі.

Прескарту нового зразка було запроваджено з метою оптимізації процесу акредитації та покращення взаємодії з представниками ЗМІ під час роботи в зонах бойових дій. У зв'язку з цим було внесено зміни до наказу головнокомандувача ЗСУ №73 від 03.03.2022 року "Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану".

Зазначають, що в документі врахували пропозиції представників Національної спілки журналістів України й профільних медіаорганізацій. Також було враховано пропозиції журналістів і фіксерів, які працюють безпосередньо в районах бойових дій.

"Зокрема, запроваджено прескарту нового зразка зі строком дії до 6 місяців", - повідомили в Генштабі.

Попередні прескарти діятимуть до 1 травні 2023 року. Акредитація представників ЗМІ, які вже мали прескарти ЗСУ, здійснюватиметься за спрощеною процедурою.