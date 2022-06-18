Дмитрівка на Ізюмщині, з якої ЗСУ вибили окупантів, є важливим стратегічним об'єктом для контрнаступу, - бійчиня "Легіону Свободи"
Бійчиня "Легіону Свободи" Марія Чашка переконана, повернення контролю над Дмитрівкою руйнує плани ворога щодо подальшого наступу на Луганщину та Донеччину
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Контроль над Дмитрівкою є одним з найважливіших завдань для контролю на Ізюмському напрямку зокрема. Містечко Барвінкове та подальший напрямок могло б теоретично замкнути лінію кільця ймовірного подальшого наступу окупантів на Донеччину та Луганщину. Це був стратегічний план ворога, і цей план мав проходити саме через село Дмитрівка", - наголосила вона.
Бійчиня додала, що також Дмитрівка була такою позицією, з якої раніше потужно проводились ворожі обстріли на наші позиції.
"Тож контроль над Дмитрівкою це хоч і невеличка, але дуже важлива стратегічна перемога, яка загалом складається у нашу велику перемогу…Так і відбувається відвойовування наших територій - крок за кроком: спершу відбувається наступ ЗСУ, потім це сіра зона, а тоді повна зачистка території - і так потрошки вперед кожного дня", - розповіла бійчиня.
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Напередодні ЗСУ вибили окупантів із Дмитрівки на Харківщині. Про це повідомив Генштаб.
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