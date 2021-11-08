Дмитро Боярчук: Якби люди платили податки зі своєї кишені — це б дуже змінило світ

Основні сфери професійних інтересів: економіка ринку праці, соціальна політика та фіскальний сектор. Отримав ступінь магістра економічних наук у 2003-му році в національному університеті "Києво-Могилянська академія".

В ефірі програми "Еспресо: капітал" на телеканалі Еспресо Дмитро Боярчук розповів про свою петицію з вимогою писати на об’єктах інфраструктури "Коштами платників податків" та роль держави у такому будівництві. Він підкреслив, наскільки важливо, щоб люди усвідомлювали, на що йдуть їхні податки. Ведучий програми — економічний оглядач Андрій Яніцький.

Тема сьогоднішньої нашої з вами зустрічі — ваша власна ініціатива по збору підписів під петицією до пана президента. Петиція дуже дивна для людини, яка про це ніколи не думала — ви хочете, щоб на об’єктах інфраструктури було написано не "З ініціативи президента", не "З ініціативи мера", наприклад, якогось міста, а "Коштами платників податків", "Будується коштами платників податків".

І вашу думку поділяє вже понад 15 тисяч людей. Треба набрати 25 тисяч підписів. Чому виникла така ідея, навіщо, в чому важливість цього?

Дивіться, я не заперечую, і мої колеги не заперечують проти того, щоб там було написано "З ініціативи президента" чи "З ініціативи мера/депутата".

Але основне завдання і основна ідея в тому, щоб було написано, хто спонсор цього дійства. Тому що в нашій країні люди дуже часто не ототожнюють себе як людей, які це фінансують.

Тобто мільйони людей приходять в магазин, вони сплачують податки, купуючи товари, і це, фактично, за їхній рахунок. У всьому світі прийнято дякувати донорам, спонсорам, тому що вони за це заплатили. В Україні це поки що і дуже часто, скажімо, дуже плутаються поняття. Вважається, що оскільки це побудував — навіть я зараз неправильно використав "побудував депутат". Тобто він не побудував, він проявив ініціативу, це його робота,

Проголосував, наприклад, на засіданні міської ради.

Проголосував і отримав підтримку якусь, і виділили кошти, фактично, з кишені платників податків, з кишені людей. Тобто це його робота. І те, що він робить свою роботу добре, — президент чи парламент, чи мер робить свою роботу добре, — це важливо.

Але в даному випадку також важливо, щоб люди знали, що це їхні кошти таким чином використовуються.

Тому що дуже часто, наприклад, під час виборів, люди отримують якийсь майданчик, пісочницю — і вони вважають, що це їм хтось дав. Тут важливо розуміти, що це за їхні кошти. Просто нарешті якось там щось відбулося.

Критики вашої ідеї кажуть, що державний або міський бюджет, вони ж формуються не тільки від відрахувань власне податкових. Є рента, є акцизи, є гранти іноземні. Можливо, ще якісь надходження?

Три четверті доходів бюджету — це внески мільйонів громадян. От ви навіть згадали акцизи — це податок на споживача.

Часто виникають там суперечки, що ПДВ платить бізнес. Є таке поняття, як податковий агент. І це поняття є у всьому світі. Фактично, ця модель передбачає, що бізнес має зобов’язання ті податки, які були закладені в ціну, взяти і передати їх чесно до скарбниці. Тобто, якщо бізнес цього не робить, то можна сказати, що він цей ПДВ бере собі, краде. Ось так. А в міжнародній термінології, ви можете зайти на сайт Європейського Союзу, ввести VAT. І там перше, що сказано, що це податок зі споживача. Це націнка на товар чи на послугу, яка фактично є податком.

Якщо б не було ПДВ, то ціни були б трошки на іншому рівні. Дійсно, для людей ця думка досить незвична. Особливо для бізнесу. Я розумію їхній біль.

Адмініструють вони цей податок, їхні бухгалтери його рахують.

Тому що, наприклад, підприємство, яке чесне, вони накопичують цей ПДВ, і вони його платять, вони відривають його від себе. І вони бачать, що інше підприємство цього не робить. Оці схеми зі скрутками, вони направлені, щоб це зобов’язання зменшити. Тобто фактично зменшити обсяг того ПДВ, який їм заплатили споживачі. Вони певним чином просто його беруть собі. Тобто ось так воно функціонує.

Ще є такі критичні зауваження щодо вашої ініціативи з боку людей, які, я б сказав, таких лівих поглядів. Які дуже поважають державу, вважають, що держава має бути на першому місці, індивідуалізм — це не те, що треба просувати, і кажуть, що ви таким чином нівелюєте, фактично, роль держави.

Ви пишете, що коштами платників податків, але ж там величезна робота всього бюрократичного механізму, який ці податки взяв, розподілив правильно, їх якось ефективно чи не завжди ефективно витратив.

Чи немає тут взагалі зазіхань з вашого боку на сам державний устрій?

Ні, зазіхання ніякого немає. Роль держави ми не применшуємо. Але також не хочемо її перебільшувати. Тобто держава — це важлива інституція. Скрізь у світі ми бачимо, що держава має важливу роль.

Але якщо подивитися на ті ж самі США, там навіть є такі відомі картинки в інтернеті, де будується дорога, і написано "Ця дорога збудована коштами платників податків штату, дякуємо їм, за те, що сплачують податки, за те, що це фінансують".

Тобто, повинні бути розставлені правильно акценти. В Україні в певних колах, може, навіть значної частини населення, роль держави і чиновника, вона сакралізована. Це треба певним чином розуміти, тому що коли починаєш задавати питання: "А як ти витратив ці кошти?", можеш отримувати неадекватні відповіді.

"Комерційна таємниця".

Зазіхаєш на державний устрій. Це не треба змішувати, у цьому питанні потрібно чітко провести межу. Тобто чиновник найнятий на роботу платниками податків, він виконує свою роботу.

Платник податків, він знає, що він за це заплатив, і він має право вимагати гарної якості роботи. Або певним чином переглядати умови найму політика і чиновника.

Ще ваша ініціатива, вона трохи перегукується зі словами Маргарет Тетчер, яка казала, що немає жодних бюджетних коштів, є тільки кошти платників податків. І люди з лівими поглядами переважно недолюблюють Тетчер через її ліберальну політику. Можливо, тут впливає такий історичний контекст.

Які ще ви чули критичні відгуки щодо своєї ініціативи, в чому вас ще звинувачують?

Нас багато в чому звинувачують. Що ми хочемо знецінити програму "Велике будівництво".

Тобто це політичне замовлення з вашого боку?

Так-так, що ми маємо політичне замовлення якось знецінювати.

Просто я хочу нагадати, що на етапі передвиборчої компанії пан Зеленський запрошував до себе різних громадських діячів, йому демонстрували наш податковий калькулятор і розповідали про те, що всі українці платять податки. І я не можу сказати, що там була якась супер-схвальна реакція, але, в принципі, вона не була негативною. На тому етапі це все він підтримував. І мені здається, що якщо б в Офісі президента просто перейняли цю ініціативу, вони б від цього взагалі нічого не втратили.

Навіть, навпаки, виграли б.

Навіть, навпаки, виграли б. Тобто цей напис про те, що це коштом платників податків, на мою особисту думку, я не знаю, як там розгортається аналітичний процес, мені здається, що він, навпаки, додав би розуміння, що є певний рівень свідомості. І просто це б не сприймалося як якісь, що ми намагаємося підірвати авторитет президента. Це ніхто не планує робити і не треба робити.

Це, фактично, стосується всіх політиків, тому що кожен намагається якось певним чином заробити бали, розповідаючи про те, що хтось щось зробив.

В нас ініціатива стосується і тих ініціатив, які наприклад, місцевого самоврядування. Нам часто пишуть, що ось такий-то депутат правильно робить, ось такий-то депутат. Люди, вони не завжди думають, що це, грубо кажучи, наїзд на "Велике будівництво". Але дуже часто люди пишуть, що ось такий депутат, він нам розповідає, що це за його рахунок, правильно робите, це все треба ось таким чином помічати. Кожен у своєму контексті, тому я думаю, що якщо б це не розглядати саме в контексті "Великого будівництва", мені здається, що це була б прекрасна ініціатива, і люди б підтримали, якщо б президент це підтримав.

Це просто яскравий приклад з "Великим будівництвом". Це зараз найбільш масштабний проект, де написано, що, ось у нас є за вами банер, що це програма президента України. Якщо було б написано "Коштом платників податків", можливо, українці більше б відчували себе господарями своєї землі.

Перед тим, як поговорити на іншу тему, давайте послухаємо людей. Ми спитали людей на вулицях Києва, скільки і яких податків вони платять. Давайте подивимося.

Ось мені здається, що зі всіх відповідей більш-менш конкретна відповідь була від фізичної особи-підприємця (ФОП), який сам сплачує. І він єдиний назвав, що він сплачує і податок, і ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Скільки ж насправді українець сплачує податків, якщо він не є фізичною особою-підприємцем, а є звичайним найманим працівником?

Людина сплачує податки у двох місцях: на роботі й в магазині. Як правило, люди здогадуються, що з них стягують податки на роботі, де багато хто, більшість людей працює офіційно. Це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%, 1,5% військовий збір, плюс 22% ЄСВ.

Тут бухгалтери будуть зі мною сперечатися, що ЄСВ — це за рахунок підприємця, але фактично, якщо б працівник не заробив цих грошей, то напевно, підприємець його просто б не тримав на роботі.

І друга частина цієї історії — це, фактично, податки в магазині, тим що ви отримали свої гроші, цим історія не закінчилася. Ви приходите в магазин. І ви купуєте там, я не знаю, якийсь товар: взуття, холодильник, ще якісь речі. І в ціну товару закладено 20%.

Якщо ви ще купуєте алкоголь або, наприклад, бензин, то з бензину майже 50% — це податки. Тобто залили бак бензину на 2 тис. грн, майже 1 тис. грн ви заплатили з них податку. Тобто, ось ця от націнка.

Тому люди платять, фактично, до 50% своїх доходів у вигляді податків. Це все організовано в досить безболісному вигляді не без певної мети. Тому що біль прощання з грошима, вона дуже відчутна. Саме тому ми бачимо, що підприємець чітко сказав, що він знає, скільки він платить і чого він платить. Тому що це він відчуває це, як свої гроші. Це, фактично, і є його гроші, і він їх віддає.

Пане Дмитре, якщо б люди всі сплачували самостійно свої гроші, а не роботодавець сплачував за них податки, це призвело б до більшого усвідомлення цих обсягів?

Це привезло б до шаленого суспільного болю. Тому, напевно, у світі, ніхто так повністю не робить. Є певні гібридні елементи. Але так, це б дуже сильно змінило світ.