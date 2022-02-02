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Головна Економіка Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів про підозру в розкраданні інтелектуальної власності

Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів про підозру в розкраданні інтелектуальної власності

2 лютого, 2022 середа
15:06
Економіка Дмитро Дубілет

Стало відомо, що Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ "Фінтех Ферма" (Україна), Fintech Farm (Лондон) отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів ТОВ "Fintech Band" (власника "Монобанку") про підозру в розкраданні інтелектуальної власності

В повідомленні від Дмитра Дубілета вимагають пояснень щодо ситуації, яка склалася, в іншому випадку буде надіслана офіційна заява до міжнародних органів боротьби з шахрайством, що загрожує серйозними наслідками, аж до позбавлення волі. Про це пишуть "Українські новини", які мають у розпорядженні відповідні документи.

У документі наводяться докази адвокатів щодо розкрадання інтелектуальної власності "Монобанку", а саме:

  • платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті ж функції, що й платформа онлайн-банкінгу "Монобанк";
  • Leobank використовує ті ж кольорові рішення та має аналогічний інтерфейс користувача;
  • Leobank використав на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки "Монобанк".




Нагадаємо, в грудні 2021 року стало відомо, що екс-співвласник "Монобанку" Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані свій продукт Leobank. Після цієї новини з'явилася інформація про конфлікт "Монобанку" із колишнім партнером Дмитром Дубілетом. Проект Дмитра Дубілета зорово виявився копією "Монобанку", а може бути скопійований і технічно.
Дмитро Дубілет
monobank
Fintech Farm
Fintech Band
Фінтех Ферма
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