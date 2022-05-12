Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Мені здається, що Дмитро Пєсков, можливо, є агентом ЦРУ. Він говорить, що прямого зіткнення Росії та НАТО потрібно уникнути. Що це означає для таких країн, як Фінляндія, Швеція та Україна? Це означає найкрутішу рекламу НАТО, яку можна було б вигадати.Оскільки, якщо ваша країна є членом Альянсу, то вам не загрожує пряме зіткнення з Російською Федерацією. Тому, Дмитро Пєсков все чудово сформулював і це є правдою", - пояснив Цимбалюк.

Цимбалюк наголосив, що "червоні лінії" для Росії повинні проходити на державних кордонах сусідніх держав. На думку Цимбалюка, в Кремлі повинні зрозуміти, що межею, про яку вони часто говорять, є визнані світом території сусідніх з РФ держав.

"В Кремлі часто говорять про "червоні лінії", так от, для них це повинні бути лінії державних кордонів сусідніх держав, які не потрібно перетинати. Навіть Путін на параді говорив, що НАТО розширюється біля їхніх кордонів. Росіяни, навіть ваш президент говорить, що біля ваших кордонів, а не на території РФ. А, як жити іншим державам, вирішують ці держави, а не ви. Про це, до речі, говорить керівництво Швеції та Фінляндії. Вони не думали вступати до НАТО. Однак, дії Росії змусили їх прийняти таке рішення" - додав Цимбалюк.