"Дніпро-1" оголосив про трансфер ексфутболіста "Реала" та "Севільї"

Про це повідомляє сайт СК "Дніпро-1".



25-річний Марк Гуаль уклав контракт з СК "Дніпро-1", який розрахований на два з половиною роки. Футболіст дістався українському клубу безкоштовно, на правах вільного агента.



За свою кар'єру Гуаль встиг пограти за "Еспаньйол-Б", "Севілью", "Реал Сарагосу", "Жирону" та резервну команду мадридського "Реала" – "Реал-Кастілья".



Останнім клубом форварда був "Алькоркон". У цьому сезоні Марк Гуаль зіграв 14 матчів і забив 1 гол.



Transfermarkt оцінює іспанця в 400 тис. євро.



Гуаль має три зіграних матчі за молодіжну збірну Іспанії.

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