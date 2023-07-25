Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра відбудеться у словацькому Кошице та розпочнеться о 21:00. Наживо матч покаже телеканал УНІАН та FootballHub в YouTube.

24 липня за підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія), "Дніпро-1" дізнався потенційного суперника на третьому етапі відбору. У разі перемоги над "Панатінаїкосом" у другому колі кваліфікації, віцечемпіони України зустрінуться з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський.

У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією". Ігри заплановані на 10 та 17 серпня.

Ліга чемпіонів

2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

"Дніпро-1" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція)

25 липня

Кошице, Словаччина, Košická futbalová aréna

Початок - 21:00

Пряма трансляція на УНІАН та FootballHub