"Дніпро-1" - "Панатінаїкос": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів з грецьким "Панатінаїкосом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра відбудеться у словацькому Кошице та розпочнеться о 21:00. Наживо матч покаже телеканал УНІАН та FootballHub в YouTube.
24 липня за підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія), "Дніпро-1" дізнався потенційного суперника на третьому етапі відбору. У разі перемоги над "Панатінаїкосом" у другому колі кваліфікації, віцечемпіони України зустрінуться з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський.
У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією". Ігри заплановані на 10 та 17 серпня.
Ліга чемпіонів
2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
"Дніпро-1" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція)
25 липня
Кошице, Словаччина, Košická futbalová aréna
Початок - 21:00
Пряма трансляція на УНІАН та FootballHub
- У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому "Дніпро-1" може зіграти з "Панатінаїкосом".
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