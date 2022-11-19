Дніпро-1 переміг Шахтар та зміцнив лідерство у чемпіонаті України
19 листопада у 14-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" переміг "Шахтар" та зміцнив лідерство
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ужгороді "Шахтар" вийшов вперед на 17-й хвилині, коли забив Михайло Мудрик. "Дніпро-1" відігрався за 4 хвилини зусиллями Олександра Пихальонка.
Невдовзі після перерви Артем Довбик забив у ворота донеччан другий гол.
"Дніпро-1" переміг "Шахтар" 2:1, набрав 35 очок та зміцнив лідерство. Команда Олександра Кучера випереджає донеччан, які мають гру в запасі, на 7 очок.
Чемпіонат України
14-й тур
19 листопада
"Дніпро-1" - "Шахтар" 2:1
Голи: Пихальонок, 21, Довбик, 53 - Мудрик, 17
- У стартовому матчі 14-го туру чемпіонату України "Зоря" розгромила "Олександрію".
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