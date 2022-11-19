Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Ужгороді "Шахтар" вийшов вперед на 17-й хвилині, коли забив Михайло Мудрик. "Дніпро-1" відігрався за 4 хвилини зусиллями Олександра Пихальонка.

Невдовзі після перерви Артем Довбик забив у ворота донеччан другий гол.

"Дніпро-1" переміг "Шахтар" 2:1, набрав 35 очок та зміцнив лідерство. Команда Олександра Кучера випереджає донеччан, які мають гру в запасі, на 7 очок.

Чемпіонат України

14-й тур

19 листопада

"Дніпро-1" - "Шахтар" 2:1

Голи: Пихальонок, 21, Довбик, 53 - Мудрик, 17

У стартовому матчі 14-го туру чемпіонату України "Зоря" розгромила "Олександрію".

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