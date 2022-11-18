УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру
У 14-му турі чемпіонату України з футболу СК "Дніпро-1" зіграє зі "Шахтарем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
14-й тур
18 листопада (п’ятниця)
13:00 "Зоря" – "Олександрія" - УНІАН
19 листопада (субота)
13:00 "Дніпро-1" – "Шахтар" - "2+2"
14:00 "Колос" – "Ворскла" - Setanta
20 листопада (неділя)
12:00 "Минай" – "Металіст" - УНІАН
14:00 "Кривбас" – "Металіст 1925" - Setanta
21 листопада (понеділок)
12:00 "Інгулець" – "Львів" - Setanta
14:00 "Верес" – "Динамо"- Setanta
- 17 листопада у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ київське "Динамо" перемогло "Інгулець".
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