"Дніпро-1" у меншості зіграв внічию зі "Спартаком Трнавою" у Лізі конференцій
У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій "Дніпро-1" у меншості зіграв у гостях внічию зі словацьким "Спартаком Трнавою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Трнаві "Дніпро-1" у ролі виконувача обов'язків головного тренера вивів Валерій Городов, який замінив на посаді після відставки Олександра Кучера.
Український клуб невдало розпочав гру та вже на 5-й хвилині опинився у меншості - "пряму" червону картку отримав Едуард Сарапій.
"Спартак Трнава" скористався чисельною перевагою на 55-й хвилині, коли забив Келвін Офорі. Проте втримати переможний рахунок словакам не вдалося. На 67-й хвилині у відповідь відзначився Олександр Піхальонок.
"Дніпро-1" догравав матч вдев'ятьох після вилучення на 89-й хвилині Ігоря Когута.
Повторна гра відбудеться 31 серпня у іншому словацькому місті - Кошице, де "Дніпро-1" у нинішньому сезоні проводить свої єврокубкові матчі.
Ліга конференцій
Кваліфікація. Плей-офф. 1-й матч
23 серпня
"Спартак Трнава" (Словаччина) - "Дніпро-1" (Україна) 1:1
Голи: Офорі, 55 - Піхальонок, 67
Вилучення: Сарапій, 5, Когут, 89 (обидва - "Дніпро-1")
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