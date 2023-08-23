"Дніпро-1" у меншості зіграв внічию зі "Спартаком Трнавою" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Трнаві "Дніпро-1" у ролі виконувача обов'язків головного тренера вивів Валерій Городов, який замінив на посаді після відставки Олександра Кучера.

Український клуб невдало розпочав гру та вже на 5-й хвилині опинився у меншості - "пряму" червону картку отримав Едуард Сарапій.

"Спартак Трнава" скористався чисельною перевагою на 55-й хвилині, коли забив Келвін Офорі. Проте втримати переможний рахунок словакам не вдалося. На 67-й хвилині у відповідь відзначився Олександр Піхальонок.

"Дніпро-1" догравав матч вдев'ятьох після вилучення на 89-й хвилині Ігоря Когута.

Повторна гра відбудеться 31 серпня у іншому словацькому місті - Кошице, де "Дніпро-1" у нинішньому сезоні проводить свої єврокубкові матчі.

Ліга конференцій

Кваліфікація. Плей-офф. 1-й матч

23 серпня

"Спартак Трнава" (Словаччина) - "Дніпро-1" (Україна) 1:1

Голи: Офорі, 55 - Піхальонок, 67

Вилучення: Сарапій, 5, Когут, 89 (обидва - "Дніпро-1")