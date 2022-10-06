"Дніпро-1" - "Вадуц": де та коли дивитись матч Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 2-го туру нідерландці очолили квартет з 6 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 3 набраних пункти. "Аполлон" і "Вадуц", які зіграли внічию у 1-му турі, займають 3 і 4 місце.

Ліга конференцій

Група E. 3-й тур

"Дніпро-1" (Україна) - "Вадуц" (Ліхтенштейн)

15 вересня, Кошице, стадіон "Кошицка футбольна арена"

Початок - 19:45

Пряма трансляція на Megogo

15 вересня СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" у 2-му турі Ліги конференцій.

У вечорі Ліги Європи київське "Динамо" сенсаційно програло в матчі проти "АЕК Ларнака".

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