"Дніпро-1" - "Вадуц": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
Сьогодні, 6 жовтня, у 3-му турі групового раунду Ліги конференцій СК "Дніпро-1" зіграє проти "Вадуца" з Ліхтенштейну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 2-го туру нідерландці очолили квартет з 6 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 3 набраних пункти. "Аполлон" і "Вадуц", які зіграли внічию у 1-му турі, займають 3 і 4 місце.
Ліга конференцій
Група E. 3-й тур
"Дніпро-1" (Україна) - "Вадуц" (Ліхтенштейн)
15 вересня, Кошице, стадіон "Кошицка футбольна арена"
Початок - 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 15 вересня СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" у 2-му турі Ліги конференцій.
- У вечорі Ліги Європи київське "Динамо" сенсаційно програло в матчі проти "АЕК Ларнака".
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