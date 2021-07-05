"Дніпро-1" вдвічі підвищив ціну на героя матчу зі Швецією Довбика

Про це повідомляє Tuttosport.



Яскрава гра Довбика на Євро-2020 привернула увагу низки європейських клубів. Українським форвардом цікавляться італійські "Фіорентина" та "Торіно", іспанський "Реал Сосьєдад" і французький "Марсель".



Раніше повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Артема Довбика за 5 млн євро, тепер же дніпряни мають намір виручити за форварда 10 млн, але боси клубу готові і до торгу.

На рахунку 24-річного Артема Довбика 27 матчів і 10 голів у минулому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1 млн євро.

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.