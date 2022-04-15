"Дніпро-1" вимагає у "Динамо" 20 млн євро за трансфер героя Євро-2020 Довбика, - журналіст Циганик

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.



Також до Артема Довбика є інтерес від італійського "Торіно". Туринський клуб готовий викупити футболіста. Сума трансферу обговорюється.



Зараз Довбик тренується з київським "Динамо", яке проводить благодійне турне у Європі. Для киян дніпряни виставили цінник у 20 млн євро за футболіста.



У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.



У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України в овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.





Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

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