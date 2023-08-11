"Дніпро-1" заплатив 500 тис. євро за трансфер футболіста "Динамо", - ЗМІ

Про це повідомляє авторитетний ютуб-канал "ТаТоТаке".

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, окрім 500 тис. євро київське "Динамо" також отримає 25% від наступного трансферу Богдана Лєднєва.

Про трансфер Лєднєва в СК "Дніпро-1" стало відомо у середу, 9 серпня. А вже на наступний день український футболіст дебютував у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти "Славії" (0:3).

Transfemarkt оцінює Богдана Лєднєва у 600 тис. євро. Футболіст також відомий грою за луганську "Зорю" і угорський "Фехервар".