"Дніпро-1" заплатив 500 тис. євро за трансфер футболіста "Динамо", - ЗМІ
СК "Дніпро-1" заплатив київському "Динамо" 500 тис. євро за трансфер півзахисника Богдана Лєднєва
Про це повідомляє авторитетний ютуб-канал "ТаТоТаке".
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, окрім 500 тис. євро київське "Динамо" також отримає 25% від наступного трансферу Богдана Лєднєва.
Про трансфер Лєднєва в СК "Дніпро-1" стало відомо у середу, 9 серпня. А вже на наступний день український футболіст дебютував у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти "Славії" (0:3).
Transfemarkt оцінює Богдана Лєднєва у 600 тис. євро. Футболіст також відомий грою за луганську "Зорю" і угорський "Фехервар".
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