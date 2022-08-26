"Дніпро-1" зіграє з АЗ, "Аполлоном" і "Вадуцом" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єдиний представник України в ЛК цьогоріч - СК "Дніпро-1", які вилетіли в цей турнір з кваліфікації Ліги Європи. На жеребкуванні українці були у четвертому кошику.

Після жеребкування відомо, що українці потрапили у групу E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.