"Дніпро-1" зіграє з АЗ, "Аполлоном" і "Вадуцом" у Лізі конференцій
Після жеребкування групового етапу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" дізнався своїх суперників
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний представник України в ЛК цьогоріч - СК "Дніпро-1", які вилетіли в цей турнір з кваліфікації Ліги Європи. На жеребкуванні українці були у четвертому кошику.
Після жеребкування відомо, що українці потрапили у групу E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.
- 25 серпня у другому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака" та вилетів з турніру.
- У Лізі Європи "Динамо" зіграє з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським "АЕК Ларнака".
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