Дніпропетровська облрада виділила кошти на закупівлю зимової форми для ТрО, - депутатка
Дніпропетровська обласна рада виділяє гроші на закупівлю зимової військової форми для сил територіальної оборони, це погоджено з державними установами
Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Дніпропетровської облради Катерина Немченко.
"14 жовтня обласною радою було розподілено багато коштів. По-перше, на ліквідацію наслідків агресії РФ у громадах - пошкоджень для людей та підприємств. Було розподілено багато коштів на закупку зимової військової форми для ТрО, що також дуже важливо", - заявила вона.
За словами Немченко, також виділено кошти на підтримку лікарень, шкіл, де зараз перебувають та живуть внутрішньо переміщені особи і на закупівлю шкільних автобусів для місцевих громад.
"Облрада також виділяє кошти на закупівлю зимової військової форми. Є така домовленість з державними установами, щоб військові нашої області не мали потреби в цьому", - підсумувала депутатка.
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