Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Дніпропетровської облради Катерина Немченко.

"14 жовтня обласною радою було розподілено багато коштів. По-перше, на ліквідацію наслідків агресії РФ у громадах - пошкоджень для людей та підприємств. Було розподілено багато коштів на закупку зимової військової форми для ТрО, що також дуже важливо", - заявила вона.

За словами Немченко, також виділено кошти на підтримку лікарень, шкіл, де зараз перебувають та живуть внутрішньо переміщені особи і на закупівлю шкільних автобусів для місцевих громад.

"Облрада також виділяє кошти на закупівлю зимової військової форми. Є така домовленість з державними установами, щоб військові нашої області не мали потреби в цьому", - підсумувала депутатка.