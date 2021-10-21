Днями Київ перейде до "червоної" зони: нові обмеження ухвалять 22 жовтня, - Кличко

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.

У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони.

"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років.

"Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", – сказав Кличко.

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва.

Він нагадав, що на сьогодні 98%госпіталізованих до лікарень міста – не щеплені. І 99% летальних випадків – це не вакциновані пацієнти.

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