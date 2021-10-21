Днями Київ перейде до "червоної" зони: нові обмеження ухвалять 22 жовтня, - Кличко
Київ найближчим часом перейде до "червоної" зони. Із 22 жовтня влада збирається запровадити додаткові карантинні обмеження
Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.
У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони.
"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується", - йдеться в повідомленні.
Так, за минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років.
"Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", – сказав Кличко.
Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва.
Він нагадав, що на сьогодні 98%госпіталізованих до лікарень міста – не щеплені. І 99% летальних випадків – це не вакциновані пацієнти.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.13
Купівля 26.13Продаж 26.37
-
EUR
Купівля 30.31Продаж 30.67
- Актуальне
- Важливе