До 10 тисяч: Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю
Польща доведе число військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".
"Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16-ї та 18-ї дивізії" - заявив Блащак.
За його словами, Війська територіальної оборони надають допомогу в проведенні операції і допомагають мешканцям прикордонних районів.
- Нагадаємо, Польська прикордонна служба повідомила про чергову спробу мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон. Двоє польських солдатів були госпіталізовані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.52
-
EUR
Купівля 30.42Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе