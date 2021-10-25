До 10 тисяч: Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

"Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16-ї та 18-ї дивізії" - заявив Блащак.

За його словами, Війська територіальної оборони надають допомогу в проведенні операції і допомагають мешканцям прикордонних районів.

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