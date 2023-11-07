До 12 років тюрми: у Раді пропонують посилити відповідальність за напад на медиків

Про це повідомив голова Комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Такий законопроєкт став нагальною потребою. За останній місяць відбулося декілька резонансних нападів на медиків. У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам "екстренки", які надавали допомогу чоловіку з черепно-мозковою травмою. В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера "швидкої". У Харкові п’яний чоловік побив працівника "швидкої" та поліцейську", - пояснив він.

Нардеп зазначив, що на відміну від правоохоронців і журналістів, медики під час виконання службових обов'язків не захищені законом.

"На цей час напад на фельдшера швидкої, якщо справа доходить до суду, у більшості випадків трактують як хуліганство", - зазначив Радуцький.

Ініціатори законопроєкту пропонують доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями 3501 та 3502:

1) погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна (карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк);

2) умисне заподіяння побоїв, легкої, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження (карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; позбавленням волі на строк від 5 до 12 років);

3) вбивство або замах на вбивство (карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі);

4) захоплення або тримання як заручника (карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років).

На думку Радуцького, це зрівняє медиків із правоохоронцями та військовими й зменшить кількість нападів на них.